Оле-Гуннар Сульшер: «Нельзя давать сопернику преимущество в 3 гола и рассчитывать на камбэк. «МЮ» начал играть слишком поздно»

Главный тренер высказался о вылете команды в после поражения от (2:3) в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы слишком поздно начали [играть]. Хороший настрой и камбэк – снова. Здесь нельзя играть как в , нельзя давать сопернику преимущество в три мяча и ждать, что мы отыграемся. До самого конца нам не везло, но мы чуть было не подумали, что [все получится] в последнюю минуту.

Конечно, нельзя сказать, что мы играли достаточно хорошо, нет. Нам досталась сложная группа, важнейшее поражение мы потерпели в гостях от «Истанбула» – там мы потеряли очки, которые должны были у нас быть.

Сегодня мы были близки. Мы знали, что нам нужно защищаться от кроссов и пасов в штрафную, но мы не смогли с ними справиться. Мы не можем жалеть себя. Мы погрустим несколько минут и будем концентрироваться на важнейшей игре в субботу», – сказал Сульшер в эфире BT Sport.