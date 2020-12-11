Пеп об Артете: «Арсеналу» не найти тренера лучше. Микель все изменит»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о тренере «Арсенала» Микеле Артете.
«Арсеналу» не найти тренера лучше, который бы руководил клубом в ближайшие годы. Мне не нужно оказывать ему поддержку, потому что она уже есть у него, он знает об этом.
Артета, конечно, один из лучших тренеров, с которыми я когда-либо работал и видел лично – из-за его личности, приверженности, любви к своему клубу.
Я почти уверен, что он все изменит и сделает так, как все этого ожидают. Иногда нужно время, когда клуб проходит не самый лучший период. Я знаю, что в нашем мире считают, что время не требуется.
Если бы я входил в совет директоров «Арсенала», у меня не было бы никаких сомнений в его уровне и способности привести клуб на то место, которое «Арсенал» заслуживает», – сказал Гвардиола.
Напомним, что Артета был ассистентом Гвардиолы в «Ман Сити» в период с 2016 по 2019 год.
«Арсенал» тонет: проиграл дома 4-й матч подряд, лидирует в АПЛ по удалениям, очень близок к зоне вылета