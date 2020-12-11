Роналду о физподготовке: «Не хочу, чтобы говорили: «Криштиану был потрясающим, но теперь он медленный»

Форвард поделился мыслями о физической подготовке.

«В 33 года начинаешь задумываться, что у тебя уходит скорость. Я хочу оставаться в спорте, в футболе.

Люди могут смотреть на меня и говорить: «Криштиану был потрясающим игроком, но теперь он медленный». Я не хочу этого.

Можно многое изменить в своем теле, но проблема не в этом. Все зависит от твоего мышления, мотивации и опыта, что, на мой взгляд, является самым трудным.

В спорте можно достичь зрелости. Посмотрите на Роджера Федерера в теннисе – ему 37 или 38 лет (39 лет – прим. Sports.ru), и он все еще на пике карьеры», – сказал 35-летний Роналду.