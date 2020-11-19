Газизов о гифке из «Симпсонов»: «Глупости меня не задевают»

Бывший генеральный директор «Спартака» оценил пост в соцсетях, которым клуб анонсировал его уход.

Пресс-служба анонсировал отставку Газизиова гиф-анимацией из «Симпсонов». Отрывок относился к серии Bart After Dark («Барт в теневом бизнесе») и показывал, как Эйб Симпсон заходит в бурлеск-клуб Maison Derrière и сразу же выходит. Спустя время пост удалили.

– «Спартак» попрощался с вами, опубликовав стебный гиф в твиттере. Как вы на это отреагировали?

– Кто-то хотел меня задеть, но задел сам себя. Я честен перед болельщиками и клубом. Я сделал все возможное. Мою работу оценит время.

– Вас это не задело?

– Глупости меня никогда не задевают.

– Может ли себе позволять подобное клуб масштаба «Спартака»?

– Скажем так: «Спартак» – это в большей степени его армия болельщиков, которая двигает вперед, а не только люди, которые там работают, - сказал Газизов.

«Спартак» подал увольнение Газизова гифкой из «Симпсонов» (а потом удалил): герой заходит в бурлеск-клуб, но быстро сваливает