Газизов о перчатке «Зениту»: «Мои слова всем казались смешными, а сейчас смех пропал. Значит, я был прав»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мыслями по поводу своих слов про желание бросить перчатку «Зениту».

– «Спартак» навязал борьбу за чемпионство, потому что стал сильнее?

– Надо видеть внутренний резерв. Я его вижу – это моя работа. Кому-то нужно постоянно покупать игроков, а я вижу, с кем можно работать в имеющихся условиях. Это было возможно в «Спартаке», я это показал. Кому-то, может, это не понравилось. Кто-то из болельщиков критикует, кто-то видит, что происходит на самом деле. Футбол тем и увлекателен, что рождает множество мнений.

– Фразу с перчаткой «Зениту» припоминают вам до сих пор. Предполагали, что она так разойдется?

– Нет. В эти слова был вложен другой смысл. По итогам прошлого сезона между «Спартаком» и «Зенитом» была разница в 33 очка, всем мои слова казались смешными. На сегодняшний день смех пропал, значит, я был прав. Время нас рассудит, – сказал Газизов.

Шамиль Газизов: «В «Спартаке» только одна цель – первое место. Конкуренция с «Зенитом» заводит, приятно кинуть им перчатку»