Гончаренко в ЦСКА сменит иностранец. Березуцкий может стать и.о. на время оформления контракта («Р-Спорт»)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко близок к уходу из клуба.

По информации «Р-Спорт», на этом посту 43-летнего специалиста сменит иностранец.

«Главный кандидат на замену Гончаренко – иностранец. Но на период оформления нового тренера исполняющим обязанности может быть назначен », – сообщает источник.

Ранее появились сведения о том, что Василий Березуцкий является основным кандидатом на пост главного тренера армейцев. Сообщалось, что Гончаренко покинет клуб после игры 19-го тура с «Ростовом».

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок России-2018 и дважды стали серебряными призерами чемпионата России.