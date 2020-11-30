ЦСКА решил уволить Гончаренко. Об уходе объявят после матча с «Ростовом» (Sport24)

Руководство ЦСКА приняло решение об увольнении главного тренера , сообщает Sport24.

Ожидается, что специалист будет руководить командой в матче РПЛ с «Ростовом», а об отставке будет объявлено после игры.

Ранее сообщалось, что Гончаренко просил об отставке после ничьей с «Уралом» (2:2), но в тот момент председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин ее не принял.

ЦСКА идет на 3-м месте в , отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка. Армейцы заняли последнее место в группе Лиги Европы, не выиграв ни одного матча.