ЦСКА решил уволить Гончаренко. Об уходе объявят после матча с «Ростовом» (Sport24)

Руководство ЦСКА приняло решение об увольнении главного тренера Виктора Гончаренко, сообщает Sport24.
Ожидается, что специалист будет руководить командой в матче РПЛ с «Ростовом», а об отставке будет объявлено после игры.
Ранее сообщалось, что Гончаренко просил об отставке после ничьей с «Уралом» (2:2), но в тот момент председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин ее не принял.
ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка. Армейцы заняли последнее место в группе Лиги Европы, не выиграв ни одного матча.