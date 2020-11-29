ЦСКА допускает отставку Гончаренко до Нового года. Его может сменить Василий Березуцкий («Чемпионат»)

В ЦСКА рассматривают вариант отставки с поста главного тренера по окончании осенней части сезона, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьезно рассматривается. Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с «Уралом» и «Ростовом».

При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», — сказал источник «Чемпионату».

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий входит в тренерский штаб команды с августа этого года.

Армейцы заняли последнее место в группе Лиги Европы. В РПЛ красно-синие после 17 туров идут третьими, отставая от лидирующих «Зенита» и «Спартака» на 2 очка.

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