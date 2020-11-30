Бородин о словах «убирайся в Германию» Тедеско: «Да у меня тройка в школе была по английскому. А мне это приплетают»

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Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о конфликте с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско на игре 18-го тура РПЛ (1:0).

– Как восприняли публикации о том, что вам грозит чуть ли не до пяти лет лишения свободы за расистское или националистическое высказывание?

– Как глупость. Я же помню, что говорил. Крикнул две эти фразы достаточно громко, многие люди их слышали и могут подтвердить.

То, что мне сейчас приплетают, будто я сказал ему: «Убирайся в Германию» – да я не знаю, как слово «убирайся» на английском звучит! У меня тройка в школе была по английскому. Так что все это совершенно непонятно.

– Удивились, что после игры история получила такое бурное развитие?

– Потому что «Спартак», народная команда! Уважаю этот клуб, потому что у него богатая история, много трофеев и болельщиков.

Но если ты приходишь руководить народной командой и приезжаешь на выезд, надо держать марку, уважать соперника и местную публику, а не кидаться на всех и вся. И ладно бы это было первый раз – так нет же! Это рецидив, все происходит раз за разом.

– Есть ли понимание, почему абсолютно в каждом матче «Спартак» – «Сочи» происходит какой-то скандал?

– Думаю, тут нет какой-то тенденции и особой подоплеки. Так сложилось. В прошлом сезоне нам очень нужны были очки, потому что боролись за выживание. В первом круге этого, когда сыграли 2:2, эмоции пошли в конце матча, когда «Спартак» посчитал, что в его ворота не по делу был назначен пенальти.

Все начало бурлить, и не хочу возвращаться к тому, как нас оскорблял стадион, как поливали тренерский штаб. Это тоже некрасиво.

Мы не можем влиять на действия арбитров, они принимают решения и могут ошибаться как в вашу пользу, так и в пользу соперников. Мы же как тренеры «Сочи» отвечаем только за действия наших футболистов, – сказал Бородин.

Цитатник «Спартака» и «Сочи»: Бородин сказал Тедеско про колизей, Доменико услышал, что может уезжать, и бросился на Джанаева: «Сколько денег?»

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Бородин оскорбил, но cтоило пропустить мимо ушей. Эмоции, а не расизм
31%
Сочи
Это Тедеско надо наказать. Что он там про деньги кричал?
37%
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