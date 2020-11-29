Генич о словах в адрес Тедеско: «Бородин вспомнил 45-й или что? Это невежливо, но где тут расизм?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Бородин Константин Генич Доменико Тедеско Сочи дискриминация Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил инцидент в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (0:1) между главным тренером москвичей Доменико Тедеско и тренером вратарей сочинской команды Дмитрием Бородиным.

«Какая тема проявления расизма? Бородин якобы сказал, чтобы Тедеско не качал права, не находясь в своей стране. Это проявление расизма? Он что, я не знаю, вспомнил 45-й или что?

Я не понимаю, что «Спартак» хочет? Чтобы наказали Бородина? Ну вызовите его на комитет по этике, скажите: «Вы произносили эти слова?» Да, Бородина там дисквалифицируют на один матч.

Это невежливо, да, это неуважение к главному тренеру «Спартака». Просто где тут расизм?» – сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

Бородин о Тедеско: «Я сказал: «Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». Он назвал меня расистом»

«В футболе нет места расизму и национализму». «Спартак» об инциденте с Тедеско и тренером «Сочи»

«Сочи» обыграл «Спартак», но все запомнят расизм и потасовку. Джанаев, похоже, послал Тедеско, а Жоаозиньо ударил его помощника

Опрос

Бородин послал Тедеско из России, а «Спартак» жалуется на расизм. По делу?
4286 голосов
Тедеско прав, это и есть расизм
34%
Доменико Тедеско
Бородин оскорбил, но cтоило пропустить мимо ушей. Эмоции, а не расизм
32%
Сочи
Это Тедеско надо наказать. Что он там про деньги кричал?
34%
Сослан Джанаев

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