Газизов об уходе из «Спартака»: «К этому все шло. Понял, что превращаюсь в обычного клерка, а надо быть личностью»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о решении покинуть московский клуб.
– Когда поняли, что ваша история в «Спартаке» близка к завершению?
– Это произошло не одним днем. Назвать конкретный момент было бы неправильно. Это зрело, к этому все шло. Я пытался абстрагироваться и честно продолжать работать на сто и больше процентов. Ничем не выдавал это. Но понял, что дальше сложно и надо отойти.
– Как клуб преподнес вам желание расстаться?
– Это наше дело с владельцем клуба. Были разговоры, встречи. Дело не одного часа. Все к этому шло. Надо просто сказать спасибо всем действующим лицам, кто был рядом и кто руководил.
– Была версия: вам предъявили за видео у Нобеля. Вымысел?
– Это вымысел. Вокруг «Спартака» всегда много слухов. Из того, что я слышал, 95% вымысла.
– Вы действительно отказались подписать документы о приеме на работу Дмитрия Попова?
– Я промолчу.
– Как вам преподнесли его возвращение в клуб?
– Как данность. Сказали, что так будет, и все. Владелец имеет право на все.
– Объяснили, как будет дальше выстраиваться работа?
– В этом и были разночтения. На мой взгляд, генеральный менеджер отвечает за все процессы и несет личную ответственность. Появляются другие люди – ответственность перед болельщиками и владельцем размывается. Когда это происходит, спрашивать уже не с кого. Мне такая позиция была не нужна.
– Изначально предполагалось, что вы доработаете до зимней паузы. Это так?
– Такой разговор был.
– Из-за чего ситуация изменилась?
– Я сам попросил. Понял, что превращаюсь в обычного клерка, чего не хотел бы. Считаю, что надо быть личностью, плохой или хорошей, и оставаться профессионалом до конца. Надеюсь, люди, которые это понимают, оценили, – сказал Газизов.
«Спартак» подал увольнение Газизова гифкой из «Симпсонов» (а потом удалил): герой заходит в бурлеск-клуб, но быстро сваливает