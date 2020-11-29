Директор «Сочи»: «Матч со «Спартаком» – обычный день. Настраиваемся только на победу»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался в преддверии 18-го тура со .

«Матч с красно-белыми для нас – обычный игровой день.

Команда готовится к игре, настраиваемся только на победу», – сказал Рубашко.

Напомним, что первая встреча команд (2:2) в рамках РПЛ-2020/21 в 1-м туре завершилась судейским скандалом и последующим отстранением рефери Василия Казарцева.

примет «Спартак» в субботу, 12 декабря. Начало игры – в 16:30 по московскому времени.

РФС признал ошибкой 2-й пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи». Первый удар назначен верно