Иванов обслужит матч «Зенит» – «Динамо», Москалев – игру «Краснодар» – «Локо» и другие назначения 18-го тура РПЛ

РФС объявил о назначении судей на 18-й тур РПЛ.
«Химки» – «Арсенал»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Сергей Лапочкин; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Ротор» – «Уфа»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Дмитрий Березнев, Рашид Абусуев; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Станислав Васильев; АВАР – Тихон Калугин; инспектор – Игорь Синер.
«Сочи» – «Спартак»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Владимир Енютин.
«Зенит» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Мартынов.
«Тамбов» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Александр Колобаев.
«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Зуев.
«Ахмат» – «Ростов»: судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Николай Иванов.
ЦСКА – «Урал»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Геннадий Куличенков.