Иванов обслужит матч «Зенит» – «Динамо», Москалев – игру «Краснодар» – «Локо» и другие назначения 18-го тура РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Химки Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Ротор Краснодар Уфа Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Владимир Москалев Кирилл Левников Тамбов Иван Сиденков Сочи Игорь Панин Футбол

РФС объявил о назначении судей на 18-й тур РПЛ.

«Химки» – «Арсенал»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Сергей Лапочкин; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Ротор» – «Уфа»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Дмитрий Березнев, Рашид Абусуев; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Станислав Васильев; АВАР – Тихон Калугин; инспектор – Игорь Синер.

«Сочи» – «Спартак»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Владимир Енютин.

«Зенит»«Динамо»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Мартынов.

«Тамбов» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Александр Колобаев.

«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Зуев.

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Николай Иванов.

ЦСКА – «Урал»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Геннадий Куличенков.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья