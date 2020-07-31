РФС признал ошибкой 2-й пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи». Первый удар назначен верно

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела спорные эпизоды матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).
Пенальти, назначенный арбитром Василием Казарцевым на 88-й минуте игры, признан ошибочным. Контакт между защитником «Спартака» Самюэлем Жиго и хавбеком «Сочи» Анатолием Немченко назван игровым.
Уточняется, что действия защитника «Спартака», направленные на блокирование удара по воротам, не носили характер безрассудного поведения и не имели чрезмерной силы по отношению к сопернику.
При этом сказано, что пенальти на 14-й минуте игры был назначен верно. По мнению комиссии, защитник «Спартака» Павел Маслов инициировал контакт с игроком «Сочи» Кириллом Заикой до касания мяча.
Также верным признано решение наказать защитника «Сочи» Сергея Терехова желтой карточкой на 40-й минуте матча. Он шел в подкат прямой ногой, однако место и характер контакта между футболистами (в стопу на земле) по рекомендациями УЕФА свидетельствуют о необходимости вынести предупреждение, а не удалить игрока.
РФС заявил, что ВАР должен был вмешаться в моменте с Жиго и Немченко. Еськов говорил, что не имел права