РФС признал ошибкой 2-й пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи». Первый удар назначен верно

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела спорные эпизоды матча 1-го тура между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

Пенальти, назначенный арбитром на 88-й минуте игры, признан ошибочным. Контакт между защитником Самюэлем Жиго и хавбеком Анатолием Немченко назван игровым.

Уточняется, что действия защитника «Спартака», направленные на блокирование удара по воротам, не носили характер безрассудного поведения и не имели чрезмерной силы по отношению к сопернику.

При этом сказано, что пенальти на 14-й минуте игры был назначен верно. По мнению комиссии, защитник «Спартака» Павел Маслов инициировал контакт с игроком «Сочи» Кириллом Заикой до касания мяча.

Также верным признано решение наказать защитника «Сочи» Сергея Терехова желтой карточкой на 40-й минуте матча. Он шел в подкат прямой ногой, однако место и характер контакта между футболистами (в стопу на земле) по рекомендациями УЕФА свидетельствуют о необходимости вынести предупреждение, а не удалить игрока.

РФС заявил, что ВАР должен был вмешаться в моменте с Жиго и Немченко. Еськов говорил, что не имел права