Фанаты смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о вводимых мерах безопасности по предотвращению распространения коронавируса на стадионах с возобновлением сезона РПЛ.

«Задачей Минспорта является организация и проведение соревнований. Возобновление РПЛ – это наша общая победа – правительства, РФС при поддержке Роспотребнадзора. Эту модель будем рекомендовать для других видов спорта. Матчи 23-го тура будут сыграны с 19 по 21 июня.

При проведении будут соблюдены все требования Роспотребнадзора. Исключительно важным является здоровье всех участников. Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках. Это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду», – сказал Матыцин.

РПЛ возобновится 19 июня