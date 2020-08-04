«Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, главного болельщика «Ахмата», радуют победы». Даудов о 3:2 с «Локо»

Президент «Ахмата» прокомментировал победу клуба в матче с «Локомотивом» (3:2).

«Естественно, новый тренерский штаб во главе с Андреем Талалаевым привнес свои творческие идеи. Видно, что с каждой игрой футболисты лучше понимают, что от них требует тренер.

Команда мобилизована, она все 90 минут играет самоотверженно. Надеюсь, команда сохранит эту уверенность в свои силы и возможности на протяжении всего чемпионата.

Победы в трех матчах подряд говорят сами за себя. Победы радуют нашего самого главного болельщика, главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, меня, всех, кому дорог наш клуб, кто за него болеет и переживает.

Все новички влились в коллектив, стабильно играют. Наш селекционный отдел никогда не прекращает работу по поиску игроков. Так что не сейчас, так позже, приобретения неизбежны», – отметил Даудов.

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