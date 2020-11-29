Бышовец о «Спартаке»: «Что-то среднее между Остапом Бендером и Шурой Балагановым – таков уровень руководства клубов России»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мыслями об уходе с поста генерального директора «Спартака».

– Как вы смотрите на решение «Спартака» расстаться с Газизовым?

– Я думаю, что это рабочий момент. Говорить плохо или хорошо? Ну, наверное, надо говорить, о том, что спортивный или генеральный директор практически не влияет на результат.

Он создает условия для работы главного тренера. Конечно, на него возложена ответственность и по вопросам комплектования команды. Но это опять же все то, что связано с главным тренером. Это согласовано. Потому что идет комплектование команды под требования главного тренера.

Что касается трансферов, то приглашение Урунова и Кокорина себя не оправдало. По всей видимости, принятое решение еще и связано с тем, что вернулся Попов, при котором селекция все-таки была на достаточно хорошем уровне...

И еще, позволю себе маленький экскурс к Ильфу и Петрову: Остапов у нас нет, у нас есть что-то среднее между Остапом Бендером и Шурой Балагановым (герои сатирического романа «Золотой теленок» – прим. Sports.ru) – таков в принципе уровень руководителей высшего и среднего звена в нашем футболе, – сказал Бышовец.

Газизова заменит директор «Спартака» по безопасности. Он работал в «Локо» (занимался полем!) и не пускал Карреру на трибуну