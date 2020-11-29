Льюис Хэмилтон о скандале на матче «ПСЖ» – «Истанбул»: «Уважение командам за ту позицию, что они проявили»

Семикратный чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон отреагировал на скандал, случившийся в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом».
Вчера игра была остановлена из-за того, что арбитр Себастьян Кольцеску использовал слово «черный» в отношении тренера «Истанбула» Пьера Вебо. Команды отказались продолжать встречу.
«Это неприемлемо. Уважение командам за ту позицию, что они проявили, показав, что никто не будет мириться с расизмом. Я надеюсь, что эта ситуация будет тщательно расследована», – написал Хэмилтон в инстаграме.