Льюис Хэмилтон о скандале на матче «ПСЖ» – «Истанбул»: «Уважение командам за ту позицию, что они проявили»

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Семикратный чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон отреагировал на скандал, случившийся в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом».

Вчера игра была остановлена из-за того, что арбитр Себастьян Кольцеску использовал слово «черный» в отношении тренера «Истанбула» Пьера Вебо. Команды отказались продолжать встречу.

«Это неприемлемо. Уважение командам за ту позицию, что они проявили, показав, что никто не будет мириться с расизмом. Я надеюсь, что эта ситуация будет тщательно расследована», – написал Хэмилтон в инстаграме.

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