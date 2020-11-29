Моуринью о судье матча «ПСЖ» – «Истанбул»: «Он должен извиниться и принять последствия. Эта игра станет знаковой»

Главный тренер высказался о скандале, случившемся на вчерашнем матче группового этапа между «ПСЖ» и «Истанбулом».

Рефери Себастьян Кольцеску использовал слово «черный» в отношении тренера «Истанбула» Пьера Вебо. После этого команды ушли с поля и отказались продолжать игру. Матч будет снова проведен сегодня.

«Это очень грустная ситуация. Нужно бороться с любыми проявлениями расизма. Это никогда не будет принято. Мне очень жаль, потому что мы не хотим видеть такого в футболе.

Я лично знаком с судьей (главный арбитр вчерашнего матча – прим. Sports.ru). Он хороший парень, это очень хороший судья. Быть косвенно вовлеченным в игру, которая станет довольно знаковой, не очень приятно.

Только резервный арбитр может выразить свои эмоции. Конечно, он совершил недопустимую ошибку, но только он может открыть свое сердце, извиниться и принять последствия. Возможно, он очень хороший судья.

Все в футболе и в обществе несут ответственность за такие ситуации. Если мы допускаем ошибки, то должны нести ответственность. Но для меня более важен тот факт, что эта игра станет знаковой. Остановка матча Лиги чемпионов через 15 минут после начала по столь грустной причине – это знаковый момент. Надеюсь, такого не произойдет снова.

Как человеку из мира футбола, мне очень и очень жаль, что такая ситуация произошла в моей индустрии», – сказал Моуринью.

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли