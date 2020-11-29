Эрдоган осудил расистское высказывание румынского судьи и призвал УЕФА «предпринять конкретные шаги»

Теги ПСЖ Пьер Вебо Лига чемпионов УЕФА УЕФА судьи Истанбул Себастьян Кольцеску Политика Реджеп Тайип Эрдоган дискриминация Футбол

Президент Турции Реджеп Эрдоган высказался о расистских оскорблениях во время матча «Истанбула», болельщиком которого он считается, и «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Решительно осуждаем расистские высказывания в адрес Пьера Вебо из штаба «Истанбула». Считаю, что УЕФА необходимо предпринять конкретные шаги.

Мы безоговорочно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни. Нет расизму», – написал Эрдоган.

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли

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