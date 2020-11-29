FARE о румынском судье: «Непреднамеренный расизм все равно расизм. Многим игрокам надоели полумеры»

Организация «Футбол против расизма в Европе» ( ) прокомментировала инцидент, случившийся на матче чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул».

Игра была прервана из-за расистского высказывания румынского резервного арбитра в адрес второго тренера турецкого клуба . Кольцеску употребил слово negru («черный» в переводе с румынского).

«Наши коллеги из румынского государственного органа по борьбе с дискриминацией подтвердили, что в румынском языке называть игрока, используя его расу в качестве идентификатора, – это проявление расизма. Нет никакой двусмысленности.

Многим игрокам надоели полумеры по борьбе с расизмом, и они более чем когда-либо готовы воспользоваться своим правом остановить матч.

Этот инцидент показывает необходимость более качественной подготовки официальных лиц матча. Непреднамеренный расизм все равно расизм. Если официальные лица не могут устанавливать стандарты своим поведением, на них нельзя положиться в борьбе с расизмом на поле или на трибунах», – говорится в заявлении FARE.

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли