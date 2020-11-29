Лига чемпионов. «Барселона» против «Ювентуса», «МЮ» в гостях у «Лейпцига»

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Барселона» примет «Ювентус».
Лига чемпионов
6-й тур
Группа H
- Дата проведения
- 8 декабря, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.55, «Стад де Сюисс»
- Голы:
- 1:0 – 14, пенальти Нсаме, 1:1 – 69 Бруно Перес, 1:2 – 73 Кумбула.
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Янг Бойз –
фон Балльмос, Масерас, Лустенбергер, Бюрги, Хефти, Нгамале (Мамбимби, 65), Ридер (Эбишер, 70), Фасснахт (Элиа, 65), Сьерро (Гаудино, 79), Цезигер, Нсаме (Сьебатшо, 79).
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Рома –
Лопес, Кумбула, Фасио, Жезус (Пеллегрини, 70), Бруно Перес, Педро (Мхитарян, 59), Вильяр (Верету, 59), Карлес Перес, Кристанте, Карсдорп (Спинаццола, 46), Майораль (Джеко, 59).
Группа G
- Дата проведения
- 8 декабря, 23.00, «НСК Олимпийский»
- Дата проведения
- 20 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
- Голы:
- 0:1 – 23, пенальти Бруну Фернандеш, 1:1 – 55, автогол Марсьяль, 1:2 – 87 Рэшфорд.
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ПСЖ –
Навас, Курзава (Баккер, 86), Флоренци (Дагба, 79), Кимпембе, Диалло, Эррера (Рафинья, 79), Данилу Перейра, Гуйе (Кин, 46), Ди Мария (Сарабия, 86), Неймар, Мбаппе.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Линделеф, Туанзебе, Шоу, Теллес (Погба, 67), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 88), Фред, Мактомини, Уан-Биссака, Рэшфорд, Марсьяль (Джеймс, 88).
- Предупреждения:
- Неймар (34), Мактомини (36), Туанзебе (72), Данилу Перейра (84), Кин (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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