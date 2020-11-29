Лига чемпионов. «Барселона» против «Ювентуса», «МЮ» в гостях у «Лейпцига»

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В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Барселона» примет «Ювентус».

Лига чемпионов

6-й тур

Группа H

РБ Лейпциг Германия – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
8 декабря, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика

 

Янг Бойз Швейцария – Рома Италия 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
22 октября, 19.55, «Стад де Сюисс»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14, пенальти Нсаме, 1:1 – 69 Бруно Перес, 1:2 – 73 Кумбула.
Янг Бойзфон Балльмос, Масерас, Лустенбергер, Бюрги, Хефти, Нгамале (Мамбимби, 65), Ридер (Эбишер, 70), Фасснахт (Элиа, 65), Сьерро (Гаудино, 79), Цезигер, Нсаме (Сьебатшо, 79).
РомаЛопес, Кумбула, Фасио, Жезус (Пеллегрини, 70), Бруно Перес, Педро (Мхитарян, 59), Вильяр (Верету, 59), Карлес Перес, Кристанте, Карсдорп (Спинаццола, 46), Майораль (Джеко, 59).
Предупреждения:
Карсдорп (39), Фасио (50), Цезигер (52), Жезус (56), Вильяр (58), Бруно Перес (61), Мамбимби (76), Гаудино (81).

Группа G

Динамо Киев Украина – Ференцварош Венгрия
Дата проведения
8 декабря, 23.00, «НСК Олимпийский»
превью матча онлайн статистика

 

ПСЖ Франция – Манчестер Юнайтед Англия 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
20 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23, пенальти Бруну Фернандеш, 1:1 – 55, автогол Марсьяль, 1:2 – 87 Рэшфорд.
ПСЖНавас, Курзава (Баккер, 86), Флоренци (Дагба, 79), Кимпембе, Диалло, Эррера (Рафинья, 79), Данилу Перейра, Гуйе (Кин, 46), Ди Мария (Сарабия, 86), Неймар, Мбаппе.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Линделеф, Туанзебе, Шоу, Теллес (Погба, 67), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 88), Фред, Мактомини, Уан-Биссака, Рэшфорд, Марсьяль (Джеймс, 88).
Предупреждения:
Неймар (34), Мактомини (36), Туанзебе (72), Данилу Перейра (84), Кин (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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