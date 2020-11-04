Холанд – Фавру: «Я забил всего 4 гола, потому что вы меня заменили»

Форвард дортмундской высказался после матча 8-го тура Бундеслиги с «Гертой» (5:2).

«Честно говоря, после игры спросил меня, сколько я забил. Он сказал: «Ты забил три?»

Я ответил: «Нет, четыре. Всего четыре, потому что вы заменили меня» (норвежец был заменен на 85-й минуте – прим. Sports.ru).

Так что я немного злюсь на него прямо сейчас, но что есть – то есть (улыбается)», – сказал Холанд.

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