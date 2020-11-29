Марио Фернандес: «Баню я не люблю, водку не пью, ушанки у меня нет, но Россия – моя страна»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о жизни в России.

– В России вы уже восемь лет. За эти годы в чем вы стали русским?

– Отличный вопрос! Сейчас буду думать. Баню я не люблю, водку не пью, ушанки у меня нет (смеется).

Но за эти восемь лет я стал привыкать к холоду. Когда я только приехал в Москву, я вообще не мог понять, как вы здесь живете. А сейчас для меня ноль градусов – хорошая погода!

И когда мне в Бразилии говорят, Марио, давай уже выбирайся из России поиграй еще в какой другой стране, я удивляюсь: «Зачем? Это моя страна, мне здесь нравится, играть я буду только здесь».

– Но русский мат-то вы понимаете?

– О, эти слова я выучил сразу же! Любой футболист, приезжая в другую страну, первым делом узнает ругательства! Что вы смеетесь – это правда. Так что все эти слова я знаю, только не произношу.

Я вообще молчун. Меня иногда спрашивают: «Марио, почему ты редко говоришь на русском?» И тогда я пожимаю плечами. Потому что я и на португальском-то редко говорю. Я из тех людей, которые намного больше слушают, чем говорят. Я и интервью-то даю только по особым случаям.

– А русское ТВ вы смотрите?

– Это такая форма пытки? Нет-нет, русские передачи не для меня. Только если показывают Лигу чемпионов, – сказал Фернандес.