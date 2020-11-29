«Они расисты, раз не согласны с преклонением колена и движением BLM». Экс-игрок «Виллы» Даблин о фанатах «Миллуолла»

Бывший игрок и , выступавший за «Миллуолл» в 2002 году, высказался о свисте фанатов лондонского клуба во время матча с .

«Они не соглашаются с преклонением колена – значит, они расисты. Они не соглашаются с [движением] Black Lives Matter – значит, для меня они расисты.

Мне это говорит о том, что меньшинство фанатов портит все клубу, который движется в правильном направлении с ярлыком, который был на них годами. И они стараются от него избавиться», – сказал Даблин.

Даблин также известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в 1992-1994 годах.

Фаны «Миллуолла» освистали игроков, вставших на колено – это затмило первую победу Руни как и.о. главного тренера