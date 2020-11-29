«Они расисты, раз не согласны с преклонением колена и движением BLM». Экс-игрок «Виллы» Даблин о фанатах «Миллуолла»

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Бывший игрок «Астон Виллы» и «Ковентри» Дион Даблин, выступавший за «Миллуолл» в 2002 году, высказался о свисте фанатов лондонского клуба во время матча с «Дерби Каунти».

«Они не соглашаются с преклонением колена – значит, они расисты. Они не соглашаются с [движением] Black Lives Matter – значит, для меня они расисты.

Мне это говорит о том, что меньшинство фанатов «Миллуолла» портит все клубу, который движется в правильном направлении с ярлыком, который был на них годами. И они стараются от него избавиться», – сказал Даблин.

Даблин также известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в 1992-1994 годах.

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