«Они расисты, раз не согласны с преклонением колена и движением BLM». Экс-игрок «Виллы» Даблин о фанатах «Миллуолла»

Бывший игрок «Астон Виллы» и «Ковентри» Дион Даблин, выступавший за «Миллуолл» в 2002 году, высказался о свисте фанатов лондонского клуба во время матча с «Дерби Каунти».
«Они не соглашаются с преклонением колена – значит, они расисты. Они не соглашаются с [движением] Black Lives Matter – значит, для меня они расисты.
Мне это говорит о том, что меньшинство фанатов «Миллуолла» портит все клубу, который движется в правильном направлении с ярлыком, который был на них годами. И они стараются от него избавиться», – сказал Даблин.
Даблин также известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в 1992-1994 годах.
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