Влашич о 2:2 с «Химками»: «Устал приходить в раздевалку с плохим настроением. ЦСКА нужно выиграть, и все наладится»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями после ничьей с «Химками» (2:2) в 17-м туре .

«В первом тайме у нас было очень много моментов, мы играли очень хорошо. Второй тайм мы начали с ошибок, они забили, это был шок для нас. Затем они сразу и второй забили, а в РПЛ сложно отыгрываться. Мы боролись до конца, но не смогли выиграть матч.

Сложный график? Не чувствую себя уставшим. Я хотел бы играть в таком графике. Все игры я сыграл хорошо. Но люди видят ассисты, голы, победы, и они этого не увидели. Думаю, это просто плохой период, как в прошлом году. Нам нужно только выиграть одну игру, и все наладится.

Когда проигрываешь, всегда тяжело отыграться. Я пытался найти пространство, чтобы что-то сделать для команды. По ситуации приходилось играть в оттяжке и не только по центру, но и слева, и справа.

Уже устал приходить в раздевалку с плохим настроением. Да, мы не можем выиграть пять матчей подряд, это тяжело. Мы должны отдать все силы в последних двух матчах чемпионата.

Матч с Загребом наименее важный, потому что мы не можем пройти дальше. Возможно, в нем сыграют те, кто играл меньше», – сказал Влашич в эфире «Матч Премьер».

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