Александр Карапетян: «Тедеско был в шоке от ситуации в «Тамбове». В Германии такое вообще не случается»

Нападающий «Тамбова» рассказал о беседе с тренером после поражения от красно-белых (1:5).

«После свистка ко мне подошел Доменико Тедеско. Мы успели поговорить на немецком и поделиться впечатлениями от матча. Доменико сказал, что я настоящая машина (смеется), что я агрессивно играл.

Похвалил «Тамбов» за самоотдачу. Сказал, что не ожидал такой игры от нас. Он знал, что я играл в Германии, был в курсе про все мои немецкие команды. Я очень сильно удивился.

Я ему рассказал про наши нынешние проблемы в «Тамбове», на что он спросил, как мы так настроились на игру при таких проблемах. Тедеско был в шоке от ситуации в «Тамбове», потому что такие вещи в Германии вообще не случаются», – сказал Карапетян.

32-летний Карапетян в начале карьеры играл за клубы региональной лиги Германии, четвертой по силе лиге страны.

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