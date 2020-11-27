Семак про 0:3 с «Брюгге»: «Пенальти опять подкосил «Зенит». Это был переломный момент»

Главный тренер подвел итоги матча 5-го тура группового раунда с (0:3).

– Нужно было играть активно, агрессивно в атаке. Остроты, к сожалению, было немного. Игра была без особых моментов до первого пропущенного мяча.

Что касается дальнейшего, то пенальти опять нас подкосил. К сожалению, очень много ошибаемся у своих ворот, и пенальти стал переломным моментом, после которого было достаточно сложно развернуть игру.

– Три замены сделали из-за травм или каких-то тактических вещей?

– Дриусси очень много пропустил, это был его второй матч, было тяжело играть. И тактически чуть-чуть перестроились во втором тайме.

Что касается Ракицкого, то да, у него проблема, по травме его пришлось заменить. Мостовой вышел, чтобы добавить нам скорости в атаке.

– Хватит ли сил восстановиться психологически после такой неудачи перед матчем со «Спартаком»?

– Нам главное – восстановиться физически, чтобы игроки набирали потихоньку форму. По многим причинам было много выбывших, надо потихонечку собирать состав, потому что не такой большой выбор игроков сейчас.

С одной стороны, это тяжело, с другой – это шанс для молодежи. Это наше будущее, они должны набирать, прибавлять, пробовать себя. Сейчас у них есть такая возможность.

– Вы довольны игрой Прохина, который результативно ошибся в первом тайме?

– Я доволен, что он сыграл, потому что других вариантов практически не было. Конечно, ему было тяжело, это другой уровень, другие скорости. Но я думаю, что были хорошие моменты, были ошибки.

В целом – старался, а ошибки мы потом разберем. Для нас это и пища для размышлений, и материал для работы, – сказал Семак в эфире .

«Зенит» стал 4-м в группе ЛЧ и не вышел в евровесну во 2-м сезоне подряд