«Спартак» заработал пенальти после ВАР. Кокорин получил удар локтем по лицу в штрафной

«Спартак» получил право пробить пенальти в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором» (1:0, первый тайм).
Хавбек волгоградцев Зурико Давиташвили в верховой борьбе ударил форварда красно-белых Александра Кокорина локтем по лицу.
Судья Николай Волошин изначально посчитал, что фол произошел за пределами штрафной площади, но после обращения к ВАР изменил свое решение и назначил пенальти.
Кокорин реализовал 11-метровый удар.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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