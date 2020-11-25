«Спартак» заработал пенальти после ВАР. Кокорин получил удар локтем по лицу в штрафной

получил право пробить пенальти в матче 16-го тура с (1:0, первый тайм).

Хавбек волгоградцев в верховой борьбе ударил форварда красно-белых локтем по лицу.

Судья Николай Волошин изначально посчитал, что фол произошел за пределами штрафной площади, но после обращения к ВАР изменил свое решение и назначил пенальти.

Кокорин реализовал 11-метровый удар.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.