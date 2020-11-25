«Спартак» заработал пенальти после ВАР. Кокорин получил удар локтем по лицу в штрафной

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ротор Александр Кокорин видеоповторы Николай Волошин Зурико Давиташвили Футбол

«Спартак» получил право пробить пенальти в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором» (1:0, первый тайм).

Хавбек волгоградцев Зурико Давиташвили в верховой борьбе ударил форварда красно-белых Александра Кокорина локтем по лицу.

Судья Николай Волошин изначально посчитал, что фол произошел за пределами штрафной площади, но после обращения к ВАР изменил свое решение и назначил пенальти.

Кокорин реализовал 11-метровый удар.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

 
 
 
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Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

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