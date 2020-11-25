Шмурнов комментирует матч «Спартака» впервые после игры с «Сочи»

Комментатор Александр Шмурнов работает на матче «Спартак» – «Ротор».

Это первое назначение Шмурнова на матч красно-белых после игры первого тура с «Сочи» (2:2).

Тогда комментатор предлагал переиграть матч из-за судейской ошибки. Арбитр Василий Казарцев после консультации с ВАР назначил пенальти в ворота красно-белых. Позднее это решение было признано ошибочным.

«Получается традиция: открываю круг «Спартака». Первый – матчем с «Сочи», второй – сегодня с , – написал Шмурнов в твиттере.

Александр Шмурнов: «Отстранения от матчей «Спартака» не было. Реакция на игру с «Сочи» выеденного яйца не стоит»