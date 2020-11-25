«Спартак» обыграл «Ротор» (2:0) и догнал «Зенит» и ЦСКА по очкам

обыграл в 16-м туре (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Счет в матче открыл с пенальти нападающий красно-белых Александр Кокорин. Уже в добавленное время второй гол забил Самюэль Жиго.

«Спартак» благодаря этой победе догнал по очкам в турнирной таблице «Зенит» и ЦСКА.