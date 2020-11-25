«Спартак» обыграл «Ротор» (2:0) и догнал «Зенит» и ЦСКА по очкам

«Спартак» обыграл «Ротор» в 16-м туре РПЛ (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Счет в матче открыл с пенальти нападающий красно-белых Александр Кокорин. Уже в добавленное время второй гол забил Самюэль Жиго.
«Спартак» благодаря этой победе догнал по очкам в турнирной таблице «Зенит» и ЦСКА.
- Дата проведения
- 29 ноября, 19.00, «Открытие Арена»
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Спартак –
Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 63), Кокорин (Бакаев, 69), Понсе, Ларссон (Кутепов, 88).
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Ротор –
Чондрич, Степанов, Кверквелия, Гогуа, Алейник, Макаров, Давиташвили (Кипиани, 79), Песегов (Серченков, 85), Фламарион (Саплинов, 85), Муллин (Микелтадзе, 75), Понсе.
- Предупреждения:
- Давиташвили (12), Ларссон (60), Ещенко (86), Зобнин (90).