«Спартак» обыграл «Ротор» (2:0) и догнал «Зенит» и ЦСКА по очкам

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Ротор Александр Кокорин Самюэль Жиго Футбол

«Спартак» обыграл «Ротор» в 16-м туре РПЛ (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Счет в матче открыл с пенальти нападающий красно-белых Александр Кокорин. Уже в добавленное время второй гол забил Самюэль Жиго.

«Спартак» благодаря этой победе догнал по очкам в турнирной таблице «Зенит» и ЦСКА.

Спартак – Ротор 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
29 ноября, 19.00, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15, пенальти Кокорин, 2:0 – 90 Жиго.
СпартакМаксименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 63), Кокорин (Бакаев, 69), Понсе, Ларссон (Кутепов, 88).
РоторЧондрич, Степанов, Кверквелия, Гогуа, Алейник, Макаров, Давиташвили (Кипиани, 79), Песегов (Серченков, 85), Фламарион (Саплинов, 85), Муллин (Микелтадзе, 75), Понсе.
Предупреждения:
Давиташвили (12), Ларссон (60), Ещенко (86), Зобнин (90).

 

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