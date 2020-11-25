Черчесов о критике: «Кто-то специально сотрясает воздух, кто-то работает по заказу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о критике в свой адрес и в адрес сборной.

– Вы отметили, что использовали телеинтервью в своих целях. Некоторые, кстати, как раз и восприняли вашу эмоциональную речь как некое послание для всех. Однако нашлись и те, кому не удалось понять ваш посыл, в связи с чем последовала ответная реакция на некоторые ваши высказывания. Читаете, что про вас пишут? И как на это реагируете?

– Я живу не в замкнутом пространстве. Громкие заголовки вижу, а на остальное у меня просто не хватает времени. С другой стороны, каждый имеет право на свое мнение. Поэтому пусть все говорят и пишут, что хотят. Возможно, у нас и были бы из-за этого проблемы, если бы мы на все обращали внимание.

– Но все равно до вас же доходят отголоски. Неужели вас, человека сверхэмоционального, никак не задевает откровенная грязь в СМИ или моменты, когда сборную в блогах и соцсетях называют не национальная команда, а «команда друзей Черчесова»?

– Я прекрасно понимаю, что кто-то действует от незнания, кто-то – специально сотрясает воздух. Вполне допускаю, что третьи работают по заказу. Но осуждать никого я не буду, так как моя работа тоже подразумевает выбор. Вратаря, защитников, полузащитников и нападающих. Так и в оценке работы тренерского штаба и игры нашей сборной у каждого свой выбор.

– Вашему терпению при этом самом выборе можно только позавидовать.

– И это абсолютно нормально. И меня, неопытного и ошибающегося, тоже терпели тренеры. И мы уже не раз проходили весь этот путь со своими футболистами, поэтому хорошо знаем, что и как нам надо делать. Других игроков нам никто не подарит. Поэтому работаем с теми, кто есть, – сказал Черчесов.