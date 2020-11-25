Станислав Черчесов: «Я подвергся критике справедливо. От чего меня защищать? Все стрелы заслуженно попали в меня»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признал, что заслужил критику после поражения команды от Сербии (0:5) в .

– После вашего резонансного интервью было много чего сказано. В воздухе подвис вопрос: почему вас не защитил?

– Во-первых, меня не надо защищать. От чего? Есть результат, за который отвечает тренер. Я подвергся критике абсолютно справедливо. Поэтому, думаю, здесь в этом плане вопросов не должно быть.

Критика должна быть. Кстати, она бывает и после победных матчей, а после поражений, тем более таких резонансных, – это нормальное явление.

Это тот случай, когда все стрелы заслуженно попали в меня, – сказал тренер в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

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