Денис Глушаков: «Ни один болельщик «Спартака» никогда не высказывал что-то плохое в лицо»

Бывший полузащитник рассказал об отношениях с болельщиками московской команды.

– В нашем футболе и в нашей жизни в последнее время вообще слишком много хейта. Недавно пиар-агент Елена Болотова заявила, что у вас проблемы с головой. Есть что ответить?

– Отношусь к этому спокойно. Но понимаю: все хотят внимания, все хотят кушать.

На личности стараюсь никогда не переходить, хотя это как минимум странная фраза для пиар-агента. В свое время она интересовалась: «Денис, нужно ли чем-то помочь?»

Я отказывался, никогда не буду платить деньги, чтобы меня пиарили. Лучше потрачу эти деньги на мячи или экипировку для детей из Миллерово, помогу ребятам съездить на какой-то турнир.

Тем более я всегда знал о всех подводных камнях этой истории, как, наверное, и Елена. Правду трудно скрыть, и видите, как-то и без пиара все само решилось.

А то, что болельщики подчас меня где-то задевают, это только подстегивает, и такое в футболе всегда было и всегда будет. Стимул для меня больше тренироваться и сильнее огорчать этих «поклонников».

– А как вас задевают? Приведете примеры, когда это было глаза в глаза?

– В том то и дело, что ни один болельщик «Спартака» никогда не высказывал что-то плохое в лицо. Ни один!

Если подходят, то в основном благодарят за чемпионский сезон. Могут еще сказать: «Денис, возвращайся в «Спартак», нам тебя не хватает».

– Иногда в вашем инстаграме появляются сторис с забитыми голами за «Спартак». Ностальгируете?

– Это же не я выкладываю. Меня отмечают болельщики, а я копирую их видео в сторис.

А так – да, я вспоминаю и «Спартак», и . Я много с кем общаюсь из этих команд, так же как и с ребятами из сборной. Шишкин, Комбаровы, Шунин, Ребров, Ещенко.

У меня со многими хорошие отношения и очень насыщенная карьера. Благодарен за эту историю многим, – сказал Глушаков.