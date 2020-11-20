Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы из-за беспорядков во время прощания с Марадоной

Во время прощания с бывшим аргентинским футболистом в Буэнос-Айресе произошли беспорядки.

Церемонию, проходившую в президентском дворце в столице Аргентины, пришлось прервать.

Проститься с Марадоной пришли сотни тысяч человек. Волнения начались, когда полиция закрыла главный вход во дворец за два часа до окончания церемонии.

Люди стали забираться на ограду, бросали в полицейских бутылки и камни. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, сообщает Infobae.

Президент Аргентины Альберто Фернандес попросил дочерей Марадоны продлить церемонию прощания на три часа, но беспорядки не закончились. В целях безопасности гроб сначала перенесли в другое помещение, а потом досрочно завершили церемонию.

В результате беспорядков были задержаны как минимум три человека. Marca сообщает о 9 задержанных.

Гроб с телом Марадоны доставлен на кладбище Белла Виста, где аргентинец и будет предан земле.

Напомним, из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили общенациональный траур – три дня будут приспущены государственные флаги, а на телевидении не будет развлекательных программ.

Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за «Бока Хуниорс» (1981 – 1982, 1995 – 1997), «Барселону» (1982 – 1984) и «Наполи» (1984 – 1991).

Также он был тренером сборной Аргентины с 2008 по 2010 год.

В 1986 году, выступая за национальную команду на позиции нападающего, Марадона стал победителем чемпионата мира, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком того турнира. В частности, Марадона сделал дубль в матче со сборной Англии (2:1) в рамках 1/4 финала ЧМ-1986. Результативные действия нападающего в той игре впоследствии стали известны как «Рука Бога» и «Гол столетия».

Также Марадона дважды выиграл чемпионат Италии в составе «Наполи».

Матч «Наполи» стал проводами Марадоны: мемориал у стадиона, панихида с файерами и Диего на всех экранах внутри чаши

«Если бы футбол был фильмом, Диего был бы его главным персонажем». Читатели Sports.ru прощаются с Марадоной

Así fueron los incidentes en la puerta de la Casa Rosada https://t.co/d6AWOzG2lp pic.twitter.com/cXySRq6CMk — infobae (@infobae) November 26, 2020