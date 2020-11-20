Прощание с Диего Марадоной проходит в Буэнос-Айресе в президентском дворце

В Буэнос-Айресе, столице Аргентины, прощаются с экс-футболистом Диего Марадоной, который умер в среду, 25 ноября.

Церемония прощания проходит в президентском дворце «Каса Росада», сотни тысяч людей пришли, чтобы проститься с Марадоной. Очередь выстроилась на несколько километров.

Двери резиденции открыли для людей в шесть утра по местному времени. Перед этим семья Марадоны посетила «Каса Росада».

Публичная церемония будет продолжаться до 16:00 (до 21:00 по московскому времени – прим. Sports.ru).

Напомним, из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили общенациональный траур – три дня будут приспущены государственные флаги, а на телевидении не будет развлекательных программ.

Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за «Бока Хуниорс» (1981 – 1982, 1995 – 1997), «Барселону» (1982 – 1984) и «Наполи» (1984 – 1991).

Также он был тренером сборной Аргентины с 2008 по 2010 год.

В 1986 году, выступая за национальную команду на позиции нападающего, Марадона стал победителем чемпионата мира, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком того турнира. В частности, Марадона сделал дубль в матче со сборной Англии (2:1) в рамках 1/4 финала ЧМ-1986. Результативные действия нападающего в той игре впоследствии стали известны как «Рука Бога» и «Гол столетия».

Также Марадона дважды выиграл чемпионат Италии в составе «Наполи».

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