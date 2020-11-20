Марадона подписывал документы о бальзамировании и экспонировании. Семья не знала

Экс-форвард сборной Аргентины Диего Марадона умер от остановки сердца 25 ноября.

Как сообщает журналист TNT Sports Эрнан Кастильо, футболист подписал документы, в соответствии с которыми предполагается его бальзамирование и экспонирование после смерти.

Отмечается, что семья Марадоны узнала об этом только в последние часы и была удивлена. Решение по данному вопросу еще не принято.

В настоящий момент в президентском дворце в Буэнос-Айресе проходит массовая церемония прощания с Марадоной. Тело размещено в закрытом гробу.

Марадона = стиль. Ярко одевался, сделал тату с Че Геварой и Фиделем, фотографировался с Queen, снимался для журнала о трущобах

💦 Аргентина тонет в слезах. Гроб с телом Марадоны выставили в президентском дворце