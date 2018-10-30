Тебас о «ПСЖ» и «Ман Сити»: «Они платят с нефти и газа, а не из своих доходов. Из-за них зарплаты выросли на 15%»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о влиянии «ПСЖ» и «Манчестер Сити» на мировой футбол.
«Зарплаты в европейском футболе выросли на 15 процентов из-за того, что эти клубы платят не из своих доходов, а с денег, которые получают с нефти и газа.
У них больше спонсоров, чем у «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», но у них нет своего бренда. Их зарплатная ведомость сильно превышает те доходы, что они имеют.
Их нужно заставить снизить зарплаты, потому что это становится большой проблемой европейского футбола. Их спонсоры – это допинг», – сказал Тебас.
Президент Ла Лиги не переваривает идею Суперлиги. Говорит, что такие проекты рождаются в баре в 5 утра, и обвиняет Переса