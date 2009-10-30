Хавьер Тебас о «ПСЖ»: «Клуб, который всех обманывал, не должен участвовать в еврокубках»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что необходимо отстранить от участия в Лиге чемпионов из-за нарушения финансового фэйр-плей.

– Мы считаем, что клуб не соответствует критериям финансового фэйр-плей . Они преувеличивают своих спонсоров.

– «Реал» и попросили Ла Лигу выдвинуть обвинения в адрес «ПСЖ»?

– Нет, ни один клуб не просил меня. Когда мы предупреждали, что мы собираемся выдвинуть обвинения в сторону «ПСЖ», объяснили, что это не вопрос трансфера . Это изначально наша инициатива. На самом деле, мы считаем, что такие клубы ставят под угрозу стабильность профессионального футбола в Европе.

– «ПСЖ»? А это не преувеличение?

– Нет. К этим же клубам можно отнести и «Манчестер Сити», и любой другой клуб, который нарушает правила ФФП, привлекая ненастоящих спонсоров и угрожая стабильности европейского футбола. Все это влияет на рынок, это очевидно, потому что другим клубам приходится вливать деньги, чтобы соответствовать этим государственным клубам.

– Вы надеетесь, что «ПСЖ» будет исключен из Лиги чемпионов?

– Все должно соответствовать дисциплинарным стандартам УЕФА. Если они говорят, что должно быть исключение, то они должны быть исключены. Если правила говорят, что на клуб должно быть наложено ограничение на трансферы, то он не должен совершать покупки. Должно быть принято дисциплинарное взыскание. Это должны решить в УЕФА.

– Какое наказание должно быть применено к «ПСЖ»?

– Я уже говорил это часто, я не буду повторяться. Мое мнение таково, что клуб, который всех обманывал, не должен соревноваться в еврокубках. Но это зависит от решения УЕФА, – сказал Тебас