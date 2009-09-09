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«Ман Сити» потратил 1,6 млрд евро на трансферы за 10 лет, «Барса» – 1,5 млрд, «Челси» – 1,4

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Стали известны клубы лиг топ-5, вложившие наибольшее количество денег в трансферы за период с 2010 по 2019 год. 

По данным отчета CIES Football Observatory, лидером по общей сумме покупок стал «Манчестер Сити» – 1638 млн евро. На втором месте «Барселона» (1525 млн), третий – «Челси» (1428 млн). 

Всего команды, вошедшие в топ-10 рейтинга, потратили за этот период почти 12 миллиардов евро.

1. «Манчестер Сити» – 1638 млн евро

2. «Барселона» – 1525 млн

3. «Челси» – 1428 млн

4. «ПСЖ» – 1392 млн

5. «Ювентус» – 1272 млн

6. «Манчестер Юнайтед» – 1265 млн

7. «Реал» – 1236 млн

8. «Атлетико» – 1110 млн

9. «Ливерпуль» – 1075 млн

10. «Интер» – 968 млн.

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