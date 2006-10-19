Президент Ла Лиги: «Ман Сити» и «ПСЖ» должны исключить из еврокубков за нарушение ФФП»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «ПСЖ» и должны быть наказаны за нарушение правил финансового фейр-плей.

– Как вы относитесь к ситуации вокруг «ПСЖ» и «Манчестер Сити», которые, по сообщениям СМИ, обошли финансовый фейр-плей?

– Я считаю, что обе эти команды должны быть наказаны по всей строгости и лишены права участия в турнирах – исключены из еврокубков.

Своими расходами они подрывают трансферный рынок и принципы финансового фейр-плей.

Почему получил дисквалификацию на один сезон, а эти два клуба нет? – сказал Тебас.

NY Times: расследование УЕФА по нарушению ФФП велось в интересах «ПСЖ»