Шмурнов про Орлова: «Я никогда не служил «Спартаку», а Геннадий Сергеевич служил «Зениту»

Комментатор в интервью автору Sports.ru Глебу Чернявскому прокомментировал высказывание блогера Мэддисона, который его и назвал «самыми мразотными говнокомментаторами футбола».

– Меня это не оскорбляет, просто человек не понимает, о чем говорит. Что он в это вкладывает? Пусть он мне это расскажет.

Я вообще не люблю сравнений с Орловым, потому что никогда не служил . Никогда. А Геннадий Сергеевич все-таки служил .

И покажите мне эпизод, где я на черное сказал белое.

– Вы называли мразями автора Sports.ru Романа Муна и футболиста Пепе. Это нормально?

– Пепе – мразь, это понятно. Я и Казарцева так назвал. Ну, бывает.

Это скорее те слова, которые можно взять обратно. Мы такие слова в нашем дворе употребляли, получали по морде, сами давали по морде, а потом обнимались и шли покупать фанту.

Если брать сейчас, то иногда, конечно, и я зарываюсь. Возможно, не понял прекрасного молодого человека и великолепного арбитра Василия Казарцева. Возможно, он имел в виду что-то другое, когда ставил этот пенальти, а я ошибся, – сказал Шмурнов.

«Хочу – слово дам, хочу – слово возьму». Шмурнов – об обещании отстраниться от футбола