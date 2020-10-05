Шмурнов про Орлова: «Я никогда не служил «Спартаку», а Геннадий Сергеевич служил «Зениту»

Теги Спартак Зенит Пепе премьер-лига Россия телевидение судьи Геннадий Орлов Василий Казарцев Александр Шмурнов Матч ТВ Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов в интервью автору Sports.ru Глебу Чернявскому прокомментировал высказывание блогера Мэддисона, который его и Геннадий Орлова назвал «самыми мразотными говнокомментаторами футбола».

– Меня это не оскорбляет, просто человек не понимает, о чем говорит. Что он в это вкладывает? Пусть он мне это расскажет.

Я вообще не люблю сравнений с Орловым, потому что никогда не служил «Спартаку». Никогда. А Геннадий Сергеевич все-таки служил «Зениту».

И покажите мне эпизод, где я на черное сказал белое.

– Вы называли мразями автора Sports.ru Романа Муна и футболиста Пепе. Это нормально?

– Пепе – мразь, это понятно. Я и Казарцева так назвал. Ну, бывает.

Это скорее те слова, которые можно взять обратно. Мы такие слова в нашем дворе употребляли, получали по морде, сами давали по морде, а потом обнимались и шли покупать фанту.

Если брать сейчас, то иногда, конечно, и я зарываюсь. Возможно, не понял прекрасного молодого человека и великолепного арбитра Василия Казарцева. Возможно, он имел в виду что-то другое, когда ставил этот пенальти, а я ошибся, – сказал Шмурнов.

«Хочу – слово дам, хочу – слово возьму». Шмурнов – об обещании отстраниться от футбола

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