Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном увольнении главного тренера .

«Будет глупо, если Семака уволят из «Зенита». Вот взяли в Тедеско, в – Шварца. Ну это же авантюра. Это один шанс из тысячи, русское авось – вдруг что-то сможет. Как они могут добиться успеха, за счет чего? Менталитет другой.

А Семак – это наш менталитет. Это человек, который играл в «Зените», работает здесь. Ему, наоборот, надо помогать, надо к нему прислушиваться. Но его желания по укреплению состава не послушали», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

«У «Лацио» не видел ни одного игрока резерва». Понимать Семака все сложнее: похоже, он шлет сигналы руководству