Геннадий Орлов: «Тедеско и Шварц – авантюра, русское авось, у них другой менталитет. А у Семака – наш»

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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Будет глупо, если Семака уволят из «Зенита». Вот взяли в «Спартак» Тедеско, в «Динамо» – Шварца. Ну это же авантюра. Это один шанс из тысячи, русское авось – вдруг что-то сможет. Как они могут добиться успеха, за счет чего? Менталитет другой.

А Семак – это наш менталитет. Это человек, который играл в «Зените», работает здесь. Ему, наоборот, надо помогать, надо к нему прислушиваться. Но его желания по укреплению состава не послушали», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

«У «Лацио» не видел ни одного игрока резерва». Понимать Семака все сложнее: похоже, он шлет сигналы руководству

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