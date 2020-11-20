РФС хочет решить недопонимание между Черчесовым и «Спартаком» с ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Чемпионат.com Футбол

В РФС недовольны интервью тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщает «Чемпионат».

Теперь союз хочет решить недопонимание, возникшее между Черчесовым и «Спартаком» с ЦСКА.

«В РФС намерены тихо решить непонимания, которые возникли у Черчесова и клубов», – сообщил источник в РФС.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун и генеральный директор клуба Шамиль Газизов высказали претензии сборной из-за травмы форварда Александра Соболева. Черчесов утверждал, что Соболев не предъявлял жалоб.

Во время интервью Черчесов также критически отозвался о нападающем ЦСКА Федоре Чалове. После этого армейцы выступили с заявлением, указав тренеру на неподобающее поведение.

«Они дома чай пьют, а я из-за этого золотого актива перед вами». Черчесов наехал на Миранчуков с Чаловым и объяснил пользу «бездарного» Заболотного

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