РФС хочет решить недопонимание между Черчесовым и «Спартаком» с ЦСКА

В недовольны интервью тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщает «Чемпионат».

Теперь союз хочет решить недопонимание, возникшее между Черчесовым и «Спартаком» с ЦСКА.

«В РФС намерены тихо решить непонимания, которые возникли у Черчесова и клубов», – сообщил источник в РФС.

Ранее владелец Леонид Федун и генеральный директор клуба Шамиль Газизов высказали претензии сборной из-за травмы форварда Александра Соболева. Черчесов утверждал, что Соболев не предъявлял жалоб.

Во время интервью Черчесов также критически отозвался о нападающем ЦСКА Федоре Чалове. После этого армейцы выступили с заявлением, указав тренеру на неподобающее поведение.

«Они дома чай пьют, а я из-за этого золотого актива перед вами». Черчесов наехал на Миранчуков с Чаловым и объяснил пользу «бездарного» Заболотного