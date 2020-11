«Спартак» – лидер по активности в соцсетях среди клубов РПЛ в октябре, ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й (Deportes&Finanzas)

Агенство Deportes&Finanzas провело оценку активности в аккаунтах российских клубов в соцсетях.

Лидером по итогам октября стал – 4,67 млн активностей. На втором месте – (2,36 млн), на третьем – (2,11 млн).

В исследовании оценивались активности в инстаграме, твиттере, фейсбуке, ютубе и тиктоке. Под активностью понимаются лайки, дизлайки, комментарии и репосты.

Ранее по оценке компании IQUII Sport самым популярный клубом в соцсетях стал «Зенит».

