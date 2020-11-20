Холанд забил 16 голов в 12 матчах ЛЧ в карьере. Он лидирует в гонке бомбардиров этого сезона

Теги Боруссия Дортмунд Брюгге Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:0, второй тайм).

Норвежский футболист забил 5-й и 6-й голы в этой ЛЧ и лидирует в гонке бомбардиров.

Кроме того, Холанд забил в седьмом матче подряд (на его счету 12 голов за этот отрезок). Всего у него 16 голов в 12 матчах Лиги чемпионов в карьере. Он не смог забить только в двух играх.

Первый его гол в ворота «Брюгге» гол также стал для «Боруссии» 200-м в Лиге чемпионов.

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