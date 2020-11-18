«Спартак» готов продать Крала минимум за 18 млн евро. Игрок интересен «Вест Хэму»

«Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику и сборной Чехии Алексу Кралу.

Московский клуб, купивший Крала у пражской «Славии» за 12 млн евро, готов расстаться с хавбеком как минимум за 18 млн евро, сообщает журналист Артур Петросян, который пишет о российском футболе для ESPN, The Guardian, BBC и других медиа.

Срок действующего контракта Крала истекает в 2024 году, он зарабатывает около 1 млн евро в год.

Отметим, что в играют два других экс-игрока пражского клуба – хавбек Томаш Соучек и защитник Владимир Цоуфал.

Ранее сообщалось, что футболиста оценивают в 30 млн фунтов.

В 15 матчах в этом сезоне Крал отдал 2 голевых паса. Его статистику смотрите здесь.