«Спартак» готов продать Крала минимум за 18 млн евро. Игрок интересен «Вест Хэму»

Теги Спартак Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Алекс Крал Футбол

«Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» и сборной Чехии Алексу Кралу.

Московский клуб, купивший Крала у пражской «Славии» за 12 млн евро, готов расстаться с хавбеком как минимум за 18 млн евро, сообщает журналист Артур Петросян, который пишет о российском футболе для ESPN, The Guardian, BBC и других медиа.

Срок действующего контракта Крала истекает в 2024 году, он зарабатывает около 1 млн евро в год.

Отметим, что в «Вест Хэме» играют два других экс-игрока пражского клуба – хавбек Томаш Соучек и защитник Владимир Цоуфал.

Ранее сообщалось, что футболиста оценивают в 30 млн фунтов.

В 15 матчах РПЛ в этом сезоне Крал отдал 2 голевых паса. Его статистику смотрите здесь.

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