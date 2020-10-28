Агент Крала подтвердил интерес клубов АПЛ к игроку: «Мы на связи с некоторыми из них»

Агент Карол Кисел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» , подтвердил информацию об интересе к футболисту со стороны клубов .

В Англии писали, что 22-летнего хавбека сборной Чехии оценивают в 30 млн евро.

«За Алексом уже долгое время следят клубы Премьер-лиги, так что для нас это не новость.

С некоторыми из них мы контактируем, но на данном этапе сезона еще рано говорить о конкретных предложениях», – сказал агент игрока.

Крал перешел в из пражской «Славии». В Англии, в «Вест Хэме», играют два других экс-игрока пражского клуба – хавбек Томаш Соучек и защитник Владимир Цоуфал.

В 14 матчах в этом сезоне Крал отдал 2 голевых паса. Его статистику смотрите здесь.