Агент Крала подтвердил интерес клубов АПЛ к игроку: «Мы на связи с некоторыми из них»

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Агент Карол Кисел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Алекса Крала, подтвердил информацию об интересе к футболисту со стороны клубов АПЛ.

В Англии писали, что 22-летнего хавбека сборной Чехии оценивают в 30 млн евро. 

«За Алексом уже долгое время следят клубы Премьер-лиги, так что для нас это не новость.

С некоторыми из них мы контактируем, но на данном этапе сезона еще рано говорить о конкретных предложениях», – сказал агент игрока.

Крал перешел в «Спартак» из пражской «Славии». В Англии, в «Вест Хэме», играют два других экс-игрока пражского клуба – хавбек Томаш Соучек и защитник Владимир Цоуфал.

В 14 матчах РПЛ в этом сезоне Крал отдал 2 голевых паса. Его статистику смотрите здесь.

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