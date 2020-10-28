«Переход Месси в «Ман Сити» неизбежен. Не вижу другого исхода». Синклэйр о новом контракте Пепа

Бывший игрок Тревор Синклэйр поделился мыслями касательно продления контракта тренера с «горожанами».

«Я думаю, что каждый фанат «Сити» в восторге от этой новости. Пеп не только брал трофеи. Вспоминая о 100 очках и 3 победах подряд в ... Он невероятно хорош в «Ман Сити».

Я считаю, что переход Месси неизбежен. Не вижу другого исхода. Вижу, как клуб, за который я болею, подписывает контракт с лучшим игроком мира и, возможно, выигрывает Лигу чемпионов… Не вижу по-другому.

Лео слишком молод, чтобы вернуться в Аргентину. Не думаю, что есть какой-либо другой клуб, где есть правильный тренер, под руководством которого Месси мог бы себя чувствовать комфортно.

Я чувствую, что это неизбежно произойдет... Не могу дождаться, когда это случится!» – сказал Синклэйр.

Ранее сообщалось, что «горожане» готовят предложение форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

Игрок прошлым летом хотел уйти из «Барсы», и именно «Сити» называли фаворитом в борьбе за аргентинца.

Гвардиола о продлении контракта c «Ман Сити»: «Остались незавершенные дела»

«Я достаю своего Лионеля». Лиам Галлахер пообещал провести концерт в Аргентине, если Месси перейдет в «Ман Сити»