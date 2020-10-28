«Переход Месси в «Ман Сити» неизбежен. Не вижу другого исхода». Синклэйр о новом контракте Пепа

Бывший игрок «Манчестер Сити» Тревор Синклэйр поделился мыслями касательно продления контракта тренера Пепа Гвардиолы с «горожанами».
«Я думаю, что каждый фанат «Сити» в восторге от этой новости. Пеп не только брал трофеи. Вспоминая о 100 очках и 3 победах подряд в АПЛ... Он невероятно хорош в «Ман Сити».
Я считаю, что переход Месси неизбежен. Не вижу другого исхода. Вижу, как клуб, за который я болею, подписывает контракт с лучшим игроком мира и, возможно, выигрывает Лигу чемпионов… Не вижу по-другому.
Лео слишком молод, чтобы вернуться в Аргентину. Не думаю, что есть какой-либо другой клуб, где есть правильный тренер, под руководством которого Месси мог бы себя чувствовать комфортно.
Я чувствую, что это неизбежно произойдет... Не могу дождаться, когда это случится!» – сказал Синклэйр.
Ранее сообщалось, что «горожане» готовят предложение форварду «Барселоны» Лионелю Месси.
Игрок прошлым летом хотел уйти из «Барсы», и именно «Сити» называли фаворитом в борьбе за аргентинца.
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