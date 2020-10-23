«Ман Сити» может предложить Месси предварительный контракт в январе

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«Манчестер Сити» может согласовать с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси предварительный контракт в январе, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что аргентинец не планирует обсуждать с каталонским клубом тему своего будущего до завершающей части сезона.

Текущий контракт нападающего с «Барсой» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Выборы президента «Барселоны» назначены на март, после чего новое руководство может приступить к продлению нынешнего соглашения Месси. Однако у других клубов наряду с «Ман Сити» есть возможность раньше согласовать условия будущего контракта.

Ранее операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада заявил, что клуб изучит вариант с подписанием игрока, если он покинет сине-гранатовых.

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